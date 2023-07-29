В Казани шквалистый ветер повалил деревья и заборы

В Казани шквалистый ветер повалил деревья. Как пишут в соцсетях, инциденты произошли возле ДК «Химиков» и на улице Магистральной.

В казанской мэрии попросили местных жителей не выходить на улицу без надобности.

— Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находится рядом с деревьями и лёгкими конструкциями. Берегите себя, — рассказали в исполкоме.



Об ухудшении погоды сегодня татарстанцев предупредили в Гидрометцентре. Они прогнозировали усиление ветра локально до 25-28 м/с. В связи с этим в республике было объявлено штормовое предупреждение.

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Айрат Назипов