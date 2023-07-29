Жители Пестречинского района Татарстана рассказали об отключении электричества

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Пестречинском районе Татарстана возле села Богородское отключилось электричество. Об этом стало известно «Реальному времени».

Выяснилось, что свет пропал приблизительно за полчаса до начала урагана.

На непогоду жалуются и жители Казани. В столице Татарстана шквалистый ветер повалил деревья и заборы. В мэрии попросили горожан не выходить на улицу без надобности.

realnoevremya.ru

Об ухудшении погоды сегодня татарстанцев предупредили в Гидрометцентре. Синоптики прогнозировали усиление ветра локально до 25—28 м/с. В связи с этим в республике было объявлено штормовое предупреждение.

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Айрат Назипов