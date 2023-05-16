Мусульманские бизнесмены пожертвовали свыше 350 тысяч рублей погорельцам села Юлдус

Благотворительный фонд Ассоциации предпринимателей-мусульман (АПМ) России выделил больше 350 тысяч рублей на благоустройство пострадавшего от пожара села Юлдус (Эчкен) Курганской области. Соответствующий документ подписал президент АПМ Айдар Шагимарданов.

— Мы очень переживаем, когда случаются несчастья у наших братьев, это общая трагедия нашего народа. Всегда активно подключались к решению проблем, помогали и будем впредь стараться, — сказал Айдар Шагимарданов.

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров в свою очередь подчеркнул, что ассоциация откликнулась на призыв о помощи одной из первых:

— От себя лично, от имени Конгресса татар и всех татар, проживающих в Курганской области, хочу поблагодарить АПМ РФ за оказанную поддержку, пусть ваши благие дела возвратятся тысячекратно, — отметил он.

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области (скриншот видео)

Лесные пожары в Курганской области уничтожили практически всю деревню Юлдус. Это произошло еще 7 мая. До разгула огненной стихии в селе было 336 жилых домов. После пожара осталось лишь 56.

На следующий день после пожара в исполкоме Всемирного конгресса татар организовали сбор гуманитарной помощи. Машина с грузом отправилась в Курганскую область спустя двое суток.



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Айрат Назипов