В Казани пересматривают концепцию парка «Манзара» — в этом году строительства не будет

Работы по парку «Манзара» в Казани в этом году не начнутся — на 2023-й не предусмотрели финансирование на строительство, сообщает «Стратегия развития Казанки».



— В эскизный проект парка вносятся корректировки, связанные с территорией бывшего парка «Кырлай». Одна из задач — увязать в эскизном и рабочем проектах работу с гидротехническим сооружением, которым является территория парка, она защищает другую часть города от подтопления, — сообщили там.

Руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова в июне рассказала о планах создать общественное пространство на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай», рядом с которым появится парк «Манзара». Латыпова считает, что «было бы идеально соединить эти две территории, дойти до Центра семьи «Казан».

Парк «Кырлай» разобрали в апреле прошлого года. Новый парк аттракционов на замену «Кырлаю» перенесут на площадку около торгового центра «Парк Хаус». Изыскательские работы и проектирование общественного пространства уже идут.

Вопрос о концепции парка «Манзара» поставили еще в 2022 году, когда рассматривался вариант строительства Соборной мечети на месте «Кырлая». Когда готовилась первоначальная концепция, о том, что там будет располагаться мечеть, известно не было:

— Одно дело — общественное пространство, другое дело — религиозный объект как центр притяжения. Нам нужно не создавать общественных конфликтов. Там же изначально место для купания в «Манзаре» было… — заявляла руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.



Однако позднее от строительства Соборной мечети на месте снесенного парка аттракционов «Кырлай» решили отказаться из-за недовольства горожан и архитекторов.

В конце мая этого года московские архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко представили концепцию Соборной мечети Казани в другом месте — Адмиралтейской слободе. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко