В Казани из-за строительства Соборной мечети пересмотрят концепцию парка «Манзара»

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам руководителя департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наили Зинатуллиной, из-за строительства Соборной мечети на месте парка развлечений «Кырлай» придется менять и концепцию парка «Манзара», так как он географически расположен рядом.

Когда готовилась первоначальная концепция, о том, что там будет располагаться мечеть, известно не было. Новую концепцию парка «Манзара» вынесут на общественное обсуждение.

— Одно дело — общественное пространство, другое дело — религиозный объект как центр притяжения. Нам нужно не создавать общественных конфликтов. Там же изначально место для купания в «Манзаре» было… — заявила Зинатуллина

Фото: Максим Платонов

Напомним, новый парк с названием «Манзара», что в переводе с татарского означает «вид, панорама», появится на участке от Кремлевской до Кировской дамбы и станет вторым из 12 парков, созданных в рамках «Стратегии развития Казанки».



О том, что на месте казанского парка «Кырлай» построят Соборную мечеть, стало известно на прошлой неделе. Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.

К сносу «Кырлая» уже приступили. Власти Татарстана выбирают площадку, куда перенесут казанский парк развлечений. Один из вариантов — территория за торговым центром «Парк Хаус» на проспекте Ямашева.



Сергей Афанасьев