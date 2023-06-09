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В Казани могут разбить новый парк на месте «Кырлая»

09:45, 09.06.2023 3
В Казани могут разбить новый парк на месте «Кырлая»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» в Казани планируют создать новое общественное пространство. Об этом сообщила в ходе прямого эфира руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

По ее словам, с предложением о выкупе земли для создания парка обратились жители столицы Татарстана. В Дирекции предложение одобряют:

— Мы тоже очень хотим, чтобы там был парк. Тем более что там рядом планируется создание парка «Манзара», и было бы идеально соединить эти две территории, дойти до Центра семьи «Казан», — сказала Латыпова и отметила, что планы города по использованию территории пока неизвестны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Парк «Манзара» разобьют между Кремлевской и Кировской дамбами на берегу Казанки.

По словам руководителя Дирекции парков и скверов Казани, у Центра семьи «Казан» реализуют проект «Парка горизонтов», разработанный французским архитектором Мишелем Пена.

Парк «Кырлай» разобрали в апреле прошлого года. На его месте заложили камень в основание Соборной мечети.

Новый парк аттракционов на замену «Кырлаю» перенесут на площадку около торгового центра «Парк Хаус». Изыскательные работы и проектирование общественного пространства уже идет.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Дирекция Парков и Скверов г. Казани

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:03
    Никто не признает ошибку и начнут строить на болотной местности(
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  • Анонимно 10:03
    В Краснодаре бывший владелец сети Магнит высадил японский сад с виншнями ,абрикосами ,водопадом и др. эффектами. Все на свои средства. Нашим аулдашам это даже и в голову не придет. Шудры всегда шудры ,даже с большим капиталом.
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  • Анонимно 10:06
    Приехали... Взбудоражили общественное мнение, настроили эко- и зоо- "активистов" против мусульман. А теперь вообще в нокаут отправили. Ну неможет находиться Джамиг в акватории, не на суше.
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