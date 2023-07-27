Цена сделки по продаже бизнеса Volkswagen в России составила €125 млн

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Стоимость сделки по продаже российского бизнеса германского автоконцерна Volkswagen дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс» составила €125 млн, следует из отчетности компании за первое полугодие 2023 года.



Продажу долей в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус» завершили 18 мая.

В марте прошлого года Volkswagen объявил о приостановке производства на заводе из-за проблем с поставками компонентов. В начале июня СМИ рассказали, что штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить за это компенсацию.

Volkswagen Group в мае завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование»), компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон». С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю.

Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.



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Маргарита Головатенко