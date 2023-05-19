Volkswagen продал активы в России

Немецкая компания Volkswagen Group продала свои активы в России. Об этом сказано в заявлении концерна.

— Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование»), компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон». С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю, — говорится в публикации.

Представители концерна уточняют, что новый владелец купит все доли в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими властями.

Фото: flickr.com

Сделка включает производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

В марте прошлого года Volkswagen объявил о приостановке производства на заводе из-за проблем с поставками компонентов. В начале июня СМИ рассказали, что штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить за это компенсацию.

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Айрат Назипов