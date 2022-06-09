СМИ: Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов

Штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить за это компенсацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген Груп Рус» доктору Герриту Шпенглеру.

Работники, которые расторгнут трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — пять. В «Фольксваген Груп Рус» информацию подтвердили и добавили, что предложили сотрудникам, которые хотят уволиться, пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным газеты, в подразделении в Нижнем Новгороде работают около 200 человек. В компании подчеркнули, что никакого массового сокращения нет.

На этой неделе представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Они требуют прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию.



В марте стало известно, что Volkswagen объявил о приостановке производства на заводе из-за проблем с поставками компонентов.

Татьяна Леухина