В России подали иски к Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за ухода с рынка

Представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Они требуют прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию.



Исполняя санкции, производители нарушают права российских потребителей. Людям отказывают в ремонте и техобслуживании автомобилей и не дают использовать «право на безвозмездное устранение производственных недостатков», а также заменить машину, рассказал глава ОПИ Олег Павлов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор выразил готовность участвовать во всех заседаниях. Истцы попросили суд арестовать счета и имущество этих компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей, пишут «Известия».



Mercedes-Benz объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье в начале марта. Компания прекратила поставки легковых и малотоннажных машин бренда в Россию.



В мае российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.



Татьяна Леухина