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В России подали иски к Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за ухода с рынка

07:21, 06.06.2022 1
В России подали иски к Mercedes, Volkswagen и Toyota из-за ухода с рынка
Фото: pixabay.com

Представители организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подали иск к автопроизводителям General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Они требуют прекратить исполнение санкций и возобновить поставки в Россию.

Исполняя санкции, производители нарушают права российских потребителей. Людям отказывают в ремонте и техобслуживании автомобилей и не дают использовать «право на безвозмездное устранение производственных недостатков», а также заменить машину, рассказал глава ОПИ Олег Павлов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор выразил готовность участвовать во всех заседаниях. Истцы попросили суд арестовать счета и имущество этих компаний, чтобы обеспечить интересы потребителей, пишут «Известия».

Mercedes-Benz объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье в начале марта. Компания прекратила поставки легковых и малотоннажных машин бренда в Россию.

В мае российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьАвто

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:42
    Щиновники не могут обслуживать мерседесы, майбахи, крузаки, првдо, мультивены.
    Потихоньку сбывается мечта Ельцина и Лужкова - пересадить депутатов на Волги и Москвичи.

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