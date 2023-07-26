Голосование венгерского парламента по членству Швеции в НАТО запланировали на осень

Голосование парламента Венгрии по вопросу членства Швеции в НАТО состоится в осеннюю сессию. Об этом «РИА Новости» сообщил лидер крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

— Ожидается, что голосовать по поводу присоединения Швеции будем во время осенней сессии, — заявил он.

31 мая парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Однако турецкие законодатели ответили: что касается Швеции, подавшей вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, то страна до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.



В начале февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Она заявила, что обе страны должны вступить в НАТО одновременно. Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева