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Премьер-министр Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО без нее

16:31, 25.03.2023
Премьер-министр Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО без нее
Фото: commons.wikimedia.org

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.

— Сейчас все говорит о том, что Финляндия войдет раньше Швеции, — приводит его слова «РИА Новости».

Глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш сообщил, что Будапешт проголосует по вопросу о членстве Финляндии в НАТО 27 марта.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Она заявила, что обе страны должна вступить в НАТО одновременно.

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Айрат Назипов
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