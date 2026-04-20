В Пятигорске предотвратили теракт с участием гражданки Германии и сторонника ИГИЛ*
В ФСБ подчеркнули, что киевский режим расширяет вербовочную базу
ФСБ России сообщила о предотвращении террористического акта в Пятигорске, в подготовке которого участвовали иностранные граждане. К зданию одного из силовых структурных подразделений планировалось доставить взрывное устройство, передает RT.
В ФСБ подчеркнули, что киевский режим расширяет вербовочную базу и «в настоящее время наравне со сторонниками МТО активно вовлекает в террористическую деятельность иностранных граждан, в частности стран Евросоюза». В спецслужбе предупредили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности».
В рамках оперативных мероприятий в Пятигорске была задержана 57-летняя гражданка Германии, которая, по версии следствия, должна была доставить взрывчатку к объекту в рюкзаке. Сама задержанная на видеозаписи призналась, что согласилась на сотрудничество в интернете ради денег:
— В апреле в интернете со мной связался человек с выраженным украинским акцентом и предложил высокооплачиваемую работу. Я согласилась. 9 апреля украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов, в которой находилось взрывное устройство.
Ранее женщина уже была вовлечена в преступную деятельность в качестве дроппера в мошеннических схемах.
Одновременно был задержан 29-летний гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонник радикальной идеологии, который должен был дистанционно инициировать взрыв. На видеозаписи ФСБ мужчина сообщил, что приехал в Россию в 2012 году, а в апреле 2026 года присягнул ИГИЛ*.
Фигуранты дела дали признательные показания, уточнив, что средства поражения были изъяты из тайников, оборудованных украинскими спецслужбами. Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
Справка
* организация признана террористической, деятельность является запрещенной на территории РФ.
