Финляндия не хочет вступать в НАТО без Швеции

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила стремление вступить в Североатлантический альянс вместе со Швецией. Об этом она сказала на брифинге.

— Важно, чтобы сегодня мы подали четкий сигнал. Финляндия и Швеция вместе подали заявку на членство, и все заинтересованы в том, чтобы мы вместе вступили в НАТО. Обе страны соответствуют всем критериям членства, — заявила Санна Марин.

Также премьер-министр сказала, что не считает Швецию «проблемой», и выразила надежду, что Турция и Венгрия оперативно ратифицируют их совместную заявку на членство в НАТО.

Фото: wikipedia.org

О том, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, накануне сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер аргументировал событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.

Также на этой неделе сообщалось, что турецкий парламент в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Айрат Назипов