В Казани построят путепровод через ж/д пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской

Протяженность строящейся автомобильной дороги составит 3,9 км

В Татарстане планируют строительство дороги с путепроводом через железнодорожные пути от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской в Кировском районе Казани. Стоимость проекта составит 3 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Протяженность строящейся автомобильной дороги составит 3,9 км. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Татарстана.

Работы должны быть выполнены до 19 ноября 2026 года — такой срок установлен с момента заключения контракта.

Ранее стало известно, что Татарстан вложит 1 млрд рублей в ремонт 90-метрового путепровода через ж/д линию Казань — Йошкар-Ола. В ходе реконструкции планируется полная модернизация мостового сооружения: замена пролетных строений, опорных конструкций и дорожного покрытия.

Рената Валеева