Германия начнет приватизацию бывшего подразделения «Газпрома»

Германия приступает к приватизации компании Securing Energy for Europe (SEFE), которая ранее являлась немецким подразделением «Газпрома» и была национализирована Берлином в 2022 году. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

Как сообщил в интервью Financial Times гендиректор предприятия Эгберт Леге, SEFE планирует привлечь от 1,5 млрд до 2 млрд евро за счет увеличения капитала. Средства будут направлены на расширение бизнеса, управляющего инфраструктурными активами, включая газохранилища, трубопроводы и торговое подразделение в Великобритании. Согласно правилам Евросоюза, германское правительство обязано продать не менее 75% акций госкомпании к 2028 году, что станет первым случаем сокращения государственного участия в подобных активах.

По словам главы SEFE, актуальность приватизационных планов возросла на фоне войны в Иране, так как дефицит поставок с Ближнего Востока и рост цен на газ подчеркнули значимость надежных источников энергии. При этом статус компании как гаранта энергетической безопасности может наложить ограничения на круг потенциальных инвесторов.

— Мы обсуждаем с правительством вопрос о том, есть ли у него преференции или ограничения, учитывая, что мы находимся на очень важном этапе для обеспечения безопасности поставок в Европу и Германию, — отметил господин Леге.

Относительно механизмов продажи он добавил:

— Учитывая короткий промежуток времени, в течение которого мы работаем, возможно, проведение IPO будет для нас немного сложным, но в конечном счете это зависит от рынков и правительства.

Несмотря на предположения отраслевых обозревателей о возможной распродаже активов по частям, руководство SEFE намерено сохранить целостность структуры, объединяющей регулируемую инфраструктуру и торговые операции. Также обсуждается вариант слияния SEFE с другим национализированным газовым импортером — Uniper. Эгберт Леге подтвердил, что «правительство рассматривает этот вопрос», однако уточнил текущую позицию менеджмента: «Оно владеет обеими компаниями, поэтому, конечно, следует подумать о том, может ли объединение создать большую ценность, но в настоящее время я исхожу из предположения, что процесс SEFE будет автономным».

Рената Валеева