В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат воду: под отключение попадают 842 частных дома

Водоснабжение будет прекращено с 09:00 27 апреля до 06:00 28 апреля

Жилые дома ряда улиц Авиастроительного района Казани на сутки останутся без воды. Как сообщили в пресс‑службе МУП «Водоканал», это связано с подключением к централизованным сетям вновь проложенного водопровода в Борисоглебском. Под отключение попадают 842 частных дома.

Водоснабжение будет прекращено с 09:00 27 апреля до 06:00 28 апреля. Ограничение коснется домов на улицах Авиастроителей, Вишневой, Гагарина, Заводской, Заречной, Зеленой, Иванычева, Ивовой, Кадышевской, Колхозной, Ленина, Луговой, Малой Заречной, Молодежной, Новой, Озерной, Октябрьской, Переломной, Победы, Производственной, Рабочей 2‑й, Садовой, Советской, Степной, Строителей, Сухорецкой, Торфяной и Школьной.

Кроме того, без воды останутся жители домов по следующим адресам: улица Рабочая, дома № 1, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37В, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 51, 63А; улица Рабочая 3‑я, дома № 44, 46, 48, 50; улица Речная, дома № 40 и 40А; улица Северная, дома № 37 и 39; улица Шоссейная, дома № 41 и 41А.

Жителей призывают заранее запастись водой. Заявки на автоцистерны с водой можно оставить по телефону аварийно‑диспетчерской службы: 231‑62‑60.

Рената Валеева