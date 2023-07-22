ВСУ обстреляли село в Белгородской области кассетными боеприпасами

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли село Журавлевка в регионе, выпустив в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО.

— Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 21 июля: в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета — зафиксировано десять выстрелов, — уточнил он.

По селу Щетиновка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов и сделали два гранатометных выстрела, а также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин прокомментировал использование Украиной кассетных боеприпасов. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия.

На днях в Пентагоне заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США, такие боеприпасы Украине передали и другие государства.

11 июля министр обороны Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине. Он подчеркнул, что российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

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Максим Кокунин