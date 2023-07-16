Владимир Путин: у России есть право ответить на применение Украиной кассетных боеприпасов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Россия оставляет за собой право на зеркальные действия, это касается использования Украиной кассетных боеприпасов, заявил президент России Владимир Путин.



— До сих пор мы этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас — мы оставляем за собой право на зеркальные действия, — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

На днях в Пентагоне заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы от США, такие боеприпасы Украине передали и другие государства.

Во вторник, 11 июля, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине. Он подчеркнул, что российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

В тот же день власти Запорожской области сообщили об обстреле города кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

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Маргарита Головатенко