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Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов

22:09, 13.07.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Пентагоне заявили, что Киев уже получил кассетные боеприпасы. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Смит, пишет RT.

— Наши кассетные боеприпасы уже там, — констатировал он.

По его словам, боеприпасы Украине передали и другие государства.

Во вторник, 11 июля, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине. Он подчеркнул, что российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

В тот же день власти Запорожской области сообщили об обстреле города кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

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Айрат Назипов
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