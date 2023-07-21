Игоря Стрелкова доставили в московский суд — следствие просит отправить его в СИЗО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) доставили в Мещанский суд Москвы. Следствие ходатайствовало о его аресте, пишет «РИА Новости».

Уголовное дело в отношении Игоря Стрелкова возбудили по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему предъявлено обвинение.

Напомним, Игоря Стрелкова задержали в Москве 21 июня. Его жена рассказала, что против него выдвинуты обвинения по ст. 282 УК России, то есть в экстремизме.



Осенью прошлого года Международный уголовный суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Сам он заявлял о непричастности ополчения ДНР к инциденту.



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Татьяна Демина