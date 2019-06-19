Стрелков заявил о непричастности ополчения ДНР к крушению малайзийского «Боинга»

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о непричастности ополчения ДНР к крушению малайзийского Boeing-777 рейса МН17 под Донецком.



«Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало», — цитирует Стрелкова «Интерфакс».



Человек из окружения экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского, также фигурирующего в деле, заявил, что он тоже не собирается давать показаний, «потому что не о чем».



«Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к «Боингу» он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью», — сказал представитель Дубинского.



Ранее Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

