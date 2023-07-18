В Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В международном аэропорту «Казань» усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.



Специалисты будут в круглосуточном режиме осуществлять контроль за всеми пассажирами и членами экипажей, пребывающими международными рейсами в аэропорты «Казань» и «Нижнекамск — Бегишево», чтобы не допустить завоза и распространения инфекции.

Пассажирам и членам экипажей будут проводить бесконтактную термометрию, осматривать и опрашивать на наличие признаков инфекционных заболеваний. Если будут выявлены симптомы, которые не исключают наличие инфекционного заболевания, будет проведен комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, заболевшего изолируют и госпитализируют.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор накануне усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта в связи со случаями неустановленного заболевания в этой стране. Их зафиксировали в 600 километрах к югу от Каира.

В России не выявлено случаев заражения неизвестной болезнью. Вместе с тем в ведомстве подчеркивают, что в России периодически фиксируют случаи лихорадки денге, которая встречается у заболевших в Египте.



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Маргарита Головатенко