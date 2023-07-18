В Татарстане за год резко подорожали услуги в сфере зарубежного туризма и экскурсии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июне 2023 года в годовом выражении заметнее всего выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма, экскурсии и на табачные изделия. Снизились они на макароны и крупы, сахар и электротовары, следует из материалов отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского Главного управления ЦБ России, составленных по данным Росстата.



В категории «продовольственные товары» заметнее всего рост цен в годовом выражении оказался в сегменте общественного питания — почти на 5%. Резко подешевели макароны и крупяные изделия — почти на 17%.

Из раздела «непродовольственные товары» ощутимый рост цен в годовом выражении в начале лета 2023 года зафиксировали в Татарстане на табачные изделия — почти на 11%. А снизился ценник заметнее всего на телерадиотовары — более чем на четверть.

В категории «услуги» зарегистрирован рост цен по отношению к июню 2022 года на все позиции. Заметнее всего за год подорожали в республике услуги в сфере зарубежного туризма — на 55,5%. На остальные услуги цены в годовом выражении выросли следующим образом:

экскурсионные услуги — на 23%;

услуги пассажирского транспорта — на 16,11%;

санаторно-оздоровительные услуги — на 14,81%;

жилищно-коммунальные услуги — на 13,52%;

услуги организаций культуры — на 11,1%;

медицинские услуги — на 7,19%;

бытовые услуги — на 6,78%;

услуги в системе образования — на 5,54%;

телекоммуникационные услуги — на 1,22%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом динамика роста цен в годовом выражении в июне 2023 года сложилась следующим образом:



табачные изделия — на 10,06%;

меха и меховые изделия — на 5,64%;

печатные издания — на 5,64%;

трикотажные изделия — на 5,08%;

медицинские товары — на 4,94%;

общественное питание — на 4,87%;

одежда и белье — на 4,41%;

яйца — на 3,6%;

Моющие и чистящие средства — на 3,14%;

мясопродукты — на 2,94%;

парфюмерно-косметические товары — на 2,21%;

галантерея — на 2,18%;

рыбопродукты — на 1,52%;

алкогольные напитки — на 1,42%;

хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,37%;

сыр — на 0,22%;

плодоовощная продукция, включая картофель — на 0,12%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Снизились в годовом выражении в июне 2023 года в Татарстане цены на:

телерадиотовары (-26,67%);

средства связи (-21,47%);

макароны и крупяные изделия (-16,45%);

строительные материалы (-10,57%);

Электротовары и другие бытовые приборы (-9,13%);

инструменты и оборудование (-8,51%);

сахар (-7,07%);;

персональные компьютеры (-6,62%);

масло и жиры (-6,43%);

чай, кофе, какао (-5,18%);

молоко и молочная продукция (-2,81%);

мебель (-2,06%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь (-1,99%);

легковые автомобили (-0,72%);

кондитерские изделия (-0,61%).

Напомним, в начале этого лета годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 2,21%. В январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%.

Базовый индекс потребительских цен в июне 2023 года составил 0,86% в годовом выражении и 0,67% в месячном. Он исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.

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Татьяна Демина