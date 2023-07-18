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В Татарстане за год резко подорожали услуги в сфере зарубежного туризма и экскурсии

09:28, 18.07.2023
В Татарстане за год резко подорожали услуги в сфере зарубежного туризма и экскурсии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в июне 2023 года в годовом выражении заметнее всего выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма, экскурсии и на табачные изделия. Снизились они на макароны и крупы, сахар и электротовары, следует из материалов отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского Главного управления ЦБ России, составленных по данным Росстата.

В категории «продовольственные товары» заметнее всего рост цен в годовом выражении оказался в сегменте общественного питания — почти на 5%. Резко подешевели макароны и крупяные изделия — почти на 17%.

Из раздела «непродовольственные товары» ощутимый рост цен в годовом выражении в начале лета 2023 года зафиксировали в Татарстане на табачные изделия — почти на 11%. А снизился ценник заметнее всего на телерадиотовары — более чем на четверть.

В категории «услуги» зарегистрирован рост цен по отношению к июню 2022 года на все позиции. Заметнее всего за год подорожали в республике услуги в сфере зарубежного туризма — на 55,5%. На остальные услуги цены в годовом выражении выросли следующим образом:

  • экскурсионные услуги — на 23%;
  • услуги пассажирского транспорта — на 16,11%;
  • санаторно-оздоровительные услуги — на 14,81%;
  • жилищно-коммунальные услуги — на 13,52%;
  • услуги организаций культуры — на 11,1%;
  • медицинские услуги — на 7,19%;
  • бытовые услуги — на 6,78%;
  • услуги в системе образования — на 5,54%;
  • телекоммуникационные услуги — на 1,22%.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом динамика роста цен в годовом выражении в июне 2023 года сложилась следующим образом:

  • табачные изделия — на 10,06%;
  • меха и меховые изделия — на 5,64%;
  • печатные издания — на 5,64%;
  • трикотажные изделия — на 5,08%;
  • медицинские товары — на 4,94%;
  • общественное питание — на 4,87%;
  • одежда и белье — на 4,41%;
  • яйца — на 3,6%;
  • Моющие и чистящие средства — на 3,14%;
  • мясопродукты — на 2,94%;
  • парфюмерно-косметические товары — на 2,21%;
  • галантерея — на 2,18%;
  • рыбопродукты — на 1,52%;
  • алкогольные напитки — на 1,42%;
  • хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,37%;
  • сыр — на 0,22%;
  • плодоовощная продукция, включая картофель — на 0,12%.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Снизились в годовом выражении в июне 2023 года в Татарстане цены на:

  • телерадиотовары (-26,67%);
  • средства связи (-21,47%);
  • макароны и крупяные изделия (-16,45%);
  • строительные материалы (-10,57%);
  • Электротовары и другие бытовые приборы (-9,13%);
  • инструменты и оборудование (-8,51%);
  • сахар (-7,07%);;
  • персональные компьютеры (-6,62%);
  • масло и жиры (-6,43%);
  • чай, кофе, какао (-5,18%);
  • молоко и молочная продукция (-2,81%);
  • мебель (-2,06%);
  • кожаная, текстильная и комбинированная обувь (-1,99%);
  • легковые автомобили (-0,72%);
  • кондитерские изделия (-0,61%).

Напомним, в начале этого лета годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 2,21%. В январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%.

Базовый индекс потребительских цен в июне 2023 года составил 0,86% в годовом выражении и 0,67% в месячном. Он исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.

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Татьяна Демина
БизнесУслугиРозничная торговляЭкономикаФинансы Татарстан

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