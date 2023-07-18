В Татарстане за год резко подорожали услуги в сфере зарубежного туризма и экскурсии
В Татарстане в июне 2023 года в годовом выражении заметнее всего выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма, экскурсии и на табачные изделия. Снизились они на макароны и крупы, сахар и электротовары, следует из материалов отделения Национального банка по Татарстану Волго-Вятского Главного управления ЦБ России, составленных по данным Росстата.
В категории «продовольственные товары» заметнее всего рост цен в годовом выражении оказался в сегменте общественного питания — почти на 5%. Резко подешевели макароны и крупяные изделия — почти на 17%.
Из раздела «непродовольственные товары» ощутимый рост цен в годовом выражении в начале лета 2023 года зафиксировали в Татарстане на табачные изделия — почти на 11%. А снизился ценник заметнее всего на телерадиотовары — более чем на четверть.
В категории «услуги» зарегистрирован рост цен по отношению к июню 2022 года на все позиции. Заметнее всего за год подорожали в республике услуги в сфере зарубежного туризма — на 55,5%. На остальные услуги цены в годовом выражении выросли следующим образом:
- экскурсионные услуги — на 23%;
- услуги пассажирского транспорта — на 16,11%;
- санаторно-оздоровительные услуги — на 14,81%;
- жилищно-коммунальные услуги — на 13,52%;
- услуги организаций культуры — на 11,1%;
- медицинские услуги — на 7,19%;
- бытовые услуги — на 6,78%;
- услуги в системе образования — на 5,54%;
- телекоммуникационные услуги — на 1,22%.
В целом динамика роста цен в годовом выражении в июне 2023 года сложилась следующим образом:
- табачные изделия — на 10,06%;
- меха и меховые изделия — на 5,64%;
- печатные издания — на 5,64%;
- трикотажные изделия — на 5,08%;
- медицинские товары — на 4,94%;
- общественное питание — на 4,87%;
- одежда и белье — на 4,41%;
- яйца — на 3,6%;
- Моющие и чистящие средства — на 3,14%;
- мясопродукты — на 2,94%;
- парфюмерно-косметические товары — на 2,21%;
- галантерея — на 2,18%;
- рыбопродукты — на 1,52%;
- алкогольные напитки — на 1,42%;
- хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,37%;
- сыр — на 0,22%;
- плодоовощная продукция, включая картофель — на 0,12%.
Снизились в годовом выражении в июне 2023 года в Татарстане цены на:
- телерадиотовары (-26,67%);
- средства связи (-21,47%);
- макароны и крупяные изделия (-16,45%);
- строительные материалы (-10,57%);
- Электротовары и другие бытовые приборы (-9,13%);
- инструменты и оборудование (-8,51%);
- сахар (-7,07%);;
- персональные компьютеры (-6,62%);
- масло и жиры (-6,43%);
- чай, кофе, какао (-5,18%);
- молоко и молочная продукция (-2,81%);
- мебель (-2,06%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь (-1,99%);
- легковые автомобили (-0,72%);
- кондитерские изделия (-0,61%).
Напомним, в начале этого лета годовая инфляция в Татарстане ускорилась до 2,21%. В январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%.
Базовый индекс потребительских цен в июне 2023 года составил 0,86% в годовом выражении и 0,67% в месячном. Он исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.
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