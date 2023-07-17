Прокуратура проводит проверку после заболевания корью воспитанников детсада в Челнах

В Набережных Челнах прокуратура начала проверку после заболевания корью воспитанников детского сада, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



Ведомство даст оценку соблюдения ответственными лицами законодательства об основных гарантиях прав ребенка, об образовании, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В случае выявления нарушений примут меры прокурорского реагирования.

Работу детского сада, в котором выявили заболевание, приостановили. В субботу было вынесено решение о приостановлении «Монтессори» на 40 суток. В городе выявили пять случаев кори.

Как говорят специалисты, симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Самостоятельно заподозрить корь возможно в случае появления сыпи на коже на 3—5-й день болезни с сохраняющейся высокой температурой, кашлем, общим плохим самочувствием. Подозрения на корь усиливаются, если присутствует светобоязнь и слезотечение.

В апреле в Казани на несколько часов закрыли студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Как выяснило «Реальное время», медучреждение закрыли в связи с тем, что туда обратилась пациентка с подозрением на корь. Девушку увезли в инфекционную больницу.

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Маргарита Головатенко