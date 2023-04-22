В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить корь от ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается 3—4 дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ. Пациентов беспокоит повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко — конъюнктивит, — цитирует представителей ведомства «РИА Новости».

Самостоятельно заподозрить корь возможно в случае появления сыпи на коже на 3—5-й день болезни с сохраняющейся высокой температурой, кашлем, общим плохим самочувствием. Подозрения на корь усиливаются, если присутствует светобоязнь и слезотечение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для точной диагностики больному необходимо сдать кровь и сделать серологическое обследование для определения специфических иммуноглобулинов к вирусу кори, подытожили в Роспотребнадзоре.

В России охват иммунизацией против кори превышает 95%. Самая сложная эпидситуация наблюдается в Дагестане, а также в Новосибирской и Самарской областях. Но там очаги уже локализованы.

На прошлой неделе в Казани на несколько часов закрыли студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Как выяснило «Реальное время» медучреждение закрыли в связи с тем, что туда обратилась пациентка с подозрением на корь. Девушку увезли в инфекционную больницу.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России усложняется эпидемиологическая ситуация с корью. Сегодня ее зарегистрировали в 44 регионах страны. Попова добавила, что в этой ситуации не требуются какие-либо ограничительные меры. Их принимают только там, «где они нужны».



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Айрат Назипов