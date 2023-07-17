Из-за вспышки кори в Набережных Челнах временно закрыли детский сад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах приостановили работу частного детского сада из-за вспышки кори. Об этом на аппаратном совещании рассказал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

— В одном из частных детских центров меры применены, временный запрет. В субботу было вынесено решение о приостановлении «Монтессори» на 40 суток, — сказал он.

Бариев рассказал, что в автограде зафиксировали пять случаев кори. Он также призвал сообщать обо всех случаях и не молчать о проблеме, если она есть.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как говорят специалисты, симптомы кори в первые несколько дней болезни похожи на ОРВИ. Самостоятельно заподозрить корь возможно в случае появления сыпи на коже на 3—5-й день болезни с сохраняющейся высокой температурой, кашлем, общим плохим самочувствием. Подозрения на корь усиливаются, если присутствует светобоязнь и слезотечение.

В апреле в Казани на несколько часов закрыли студенческую поликлинику №21. У дверей дежурили медики и разворачивали всех, кто собирался выйти и зайти. Как выяснило «Реальное время» медучреждение закрыли в связи с тем, что туда обратилась пациентка с подозрением на корь. Девушку увезли в инфекционную больницу.

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Айрат Назипов