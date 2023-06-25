За пять месяцев в Татарстане зарегистрировали 23,3 тысячи преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за январь-май 2023 года зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные МВД России.

В целом в Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, за пять месяцев зафиксировали 160 415 уголовно наказуемых деяния. По сравнению с январем-маем 2022 года их количество увеличилось на 1,4%.

«Реальное время» на основе данных МВД России публикует данные о ситуации с зарегистрированным преступлениями в 14 регионах ПФО:



Татарстан — 23 303 преступления (+5,4%);

Башкирия — 21 287 преступлений (+0,3%);

Самарская область — 19 091 преступление (-0,6%);

Пермский край — 17 013 преступлений (+2,2%);

Нижегородская область — 16 237 преступлений (-2,2%);

Саратовская область — 13 034 преступления (+3,1%)

Удмуртия — 10 300 преступлений (+1,3%);

Оренбургская область — 9 098 преступлений (-4,3%);

Кировская область — 7 752 преступления (+3,7%);

Пензенская область — 6 351 преступление (+18,6%);

Чувашия — 5 357 преступлений (+1,8%);

Ульяновская область — 4 860 преступлений (-7,2%);

Марий Эл — 3 400 преступлений (+3%);

Мордовия — 3 332 преступления (-4,1%);

Напомним, за январь — апрель 2023 года в Татарстане зарегистрировали 18 642 преступления. Их количество превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 6,4%.



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Татьяна Демина