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За пять месяцев в Татарстане зарегистрировали 23,3 тысячи преступлений

22:31, 25.06.2023
За пять месяцев в Татарстане зарегистрировали 23,3 тысячи преступлений
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за январь-май 2023 года зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные МВД России.

В целом в Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, за пять месяцев зафиксировали 160 415 уголовно наказуемых деяния. По сравнению с январем-маем 2022 года их количество увеличилось на 1,4%.

«Реальное время» на основе данных МВД России публикует данные о ситуации с зарегистрированным преступлениями в 14 регионах ПФО:

  • Татарстан — 23 303 преступления (+5,4%);
  • Башкирия — 21 287 преступлений (+0,3%);
  • Самарская область — 19 091 преступление (-0,6%);
  • Пермский край — 17 013 преступлений (+2,2%);
  • Нижегородская область — 16 237 преступлений (-2,2%);
  • Саратовская область — 13 034 преступления (+3,1%)
  • Удмуртия — 10 300 преступлений (+1,3%);
  • Оренбургская область — 9 098 преступлений (-4,3%);
  • Кировская область — 7 752 преступления (+3,7%);
  • Пензенская область — 6 351 преступление (+18,6%);
  • Чувашия — 5 357 преступлений (+1,8%);
  • Ульяновская область — 4 860 преступлений (-7,2%);
  • Марий Эл — 3 400 преступлений (+3%);
  • Мордовия — 3 332 преступления (-4,1%);

Напомним, за январь — апрель 2023 года в Татарстане зарегистрировали 18 642 преступления. Их количество превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 6,4%.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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