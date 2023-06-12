В Татарстане увеличилось количество зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь-апрель 2023 года в Татарстане зарегистрировали 18 642 преступления. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных МВД России.

Количество зарегистрированных в Татарстане за четыре месяца преступлений оказалась самым большим среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкирия — 16 771 уголовно наказуемое деяние, на третьем — Самарская область (15 311).

В целом в России за январь-апрель 2023 года выявили 644,8 тысячи преступлений. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Рост регистрируемых преступлений по итогам четырех месяцев этого года зафиксировали в 37 регионах России. В 48 субъектах их количество по сравнению с январем-апрелем 2022 года сократилось.

Напомним, в столице Татарстана за прошлый год зарегистрировали 23 225 преступлений. Это на 1% больше, чем в 2021-м.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина