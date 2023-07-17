В МИД России осудили террористическую атаку против Крымского моста
В МИД России осудили террористическую атаку против Крымского моста. В министерстве ждут, что международное сообщество «проявит принципиальность и даст надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей».
— Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима, — говорится в сообщении ведомства.
В МИД напомнили, что Киев уже признался в преступлении. Уточняется, что это была совместная операция Военно-морских сил и Службы безопасности Украины.
— Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков, — сказано в сообщении.
По словам представителей ведомства, в результате теракта погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла сегодня в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.
Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «Террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.
Президент России Владимир Путин поручил наладить движение транспорта на крымском направлении, организовать ремонт на мосту и помочь людям, находящимся в пути в этом районе. Также он проведет совещание по этой теме. Оно состоится по ВКС в 19.00.
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