Владимир Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
Президент России Владимир Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Уточняется, что совещание состоится в 19.00. О ситуации главе государства доложит вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Российский лидер поручил наладить движение транспорта на крымском направлении, организовать ремонт на мосту и помочь людям, находящимся в пути на этом направлении.
Песков добавил, что в Кремле знают, кто за этим стоит. Также власти «отдают отчет в коварности киевского режима».
Сегодня Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.
Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «Террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.
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