Власти Запорожской области сообщили об обстреле города кассетными боеприпасами со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами. Сообщения местных властей передает «РИА Новости».

— В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы, — сказано в сообщении.

Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу анонсировал ответ России в случае поставки США кассетных бомб Украине. Он подчеркнул, что российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

На прошлой неделе США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на $800 млн. В него впервые включили 155-миллиметровые кассетные снаряды типа DPICM.

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Айрат Назипов