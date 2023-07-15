На Всероссийские уличные игры в Казань приехали спортсмены из 54 регионов страны — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На Всероссийские уличные игры в Казань приехали 1,3 тысячи спортсменов из 54 регионов страны. Также экстрим-парк «Урам» посетили гости из Испании, Болгарии, Аргентины и Колумбии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Казань продолжает держать планку Универсиады, которая была в 2013 году. Я сам имею отношение к Универсиаде зимней в Красноярске, поэтому знаю, как такие события становятся стартом. И мне нравится, что Казань и Татарстан не могут остановиться и продолжают наслаждаться спортом и приглашать к себе гостей. Мне кажется, это очень правильно и гостеприимно, — поделился эмоциями директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максим Уразов.

Соревнования идут 2 дня — разыгрывают 333 медали. Посоревноваться организаторы предлагают в десяти спортивных дисциплинах. В этом году призовой фонд составляет 4 млн рублей.

Напомним, в июле прошлого года в казанском экстрим-парке «Урам» прошли III Всероссийские уличные игры. На площадке, в частности, проходили соревнования по велосипедному спорту. Как это было — фоторепортаж «Реального времени».



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Айрат Назипов