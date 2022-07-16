На скейтборде и BMX: в Казани стартовали Urban Games — 2022

17:32, 16.07.2022 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

III Всероссийские уличные игры проходят в казанском экстрим-парке «Урам» с 15 по 17 июля. В этом году участие в Urban Games примут более 1000 спортсменов из 37 регионов России. Они померятся силами в уличных видах спорта: баскетболе 3х3, велосипедном спорте на BMX, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе.


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