На скейтборде и BMX: в Казани стартовали Urban Games — 2022

III Всероссийские уличные игры проходят в казанском экстрим-парке «Урам» с 15 по 17 июля. В этом году участие в Urban Games примут более 1000 спортсменов из 37 регионов России. Они померятся силами в уличных видах спорта: баскетболе 3х3, велосипедном спорте на BMX, роллер-спорте, скейтбординге и в брейк-дансе.
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