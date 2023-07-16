Итало-российская торговая палата думает над механизмом оплаты товаров рублями

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил, что ведомство планирует создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в страну. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, на данный момент есть трудности с товарообменом между государствами даже по тем категориям товаров, которые не подпадают под санкции.

— Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию, — сказал он.

По его словам, необходимо провести переговоры с банками, найти третью страну и установить отношения с центробанком этого государства.

— Таким образом мы даем возможность платить в рублях, что немаловажно для российского покупателя. Мы можем достаточно просто убедить банки и центробанки, что мы не занимается отмыванием средств. Юридический инструмент, который мы планируем использовать, — платежный агент. Любой продавец может определить агента, который получает эти деньги по доверенности, — рассказал Пелаццо.

В конце июня сообщалось, что посол Италии в Москве Джорджо Стараче обсудил с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом вопросы возвращения на российский рынок итальянских кормов для животных.

Уточняется, что в Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Компании готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин