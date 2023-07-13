На горячую линию по вопросам контрактной службы в Татарстане поступило более 12 тысяч звонков

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане на телефон горячей линии по вопросам контрактной службы с 27 марта по 30 мая этого года совершили более 12 тысяч звонков. Об этом сообщила руководитель площадки Елена Мирошниченко.



За июнь на телефон горячей линии поступило 4,2 тысячи звонков. Из них 3,5 тыс. — входящие вызовы на номер «117» по вопросам поступления на военную службу по контракту.

Все поступающие на линию звонки обслуживают операторы первого уровня. Если категория запроса касается службы по контракту, оператор переводит звонок на экспертную линию. На экспертной линии проводится консультация гражданина по вопросам заключения контракта и запись в удобный для посещения военкомат.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

4 июля в Казани открылся центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты.

Контрактники из Татарстана проходят боевое слаживание на одном из учебных полигонов России. Они учатся оказывать первую медицинскую помощь, перемещаться между укрытиями, вести бой с помощью различных видов оружия и так далее.

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Маргарита Головатенко