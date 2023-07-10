Контрактники из Татарстана проходят боевое слаживание на учебном полигоне
Контрактники из Татарстана проходят боевое слаживание на одном из учебных полигонов России. Они учатся оказывать первую медицинскую помощь, перемещаться между укрытиями, вести бой с помощью различных видов оружия и так далее.
Татарстанцев, заключивших контракт на военную службу, разместили в палаточном городке на учебном полигоне. Их обучением занимаются опытные инструкторы, в том числе прошедшие через зону специальной военной операции, сообщает «Татмедиа».
В начале июля в Казани открылся центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты.
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