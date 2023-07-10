Контрактники из Татарстана проходят боевое слаживание на учебном полигоне

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Контрактники из Татарстана проходят боевое слаживание на одном из учебных полигонов России. Они учатся оказывать первую медицинскую помощь, перемещаться между укрытиями, вести бой с помощью различных видов оружия и так далее.

Татарстанцев, заключивших контракт на военную службу, разместили в палаточном городке на учебном полигоне. Их обучением занимаются опытные инструкторы, в том числе прошедшие через зону специальной военной операции, сообщает «Татмедиа».



В начале июля в Казани открылся центр оформления на военную службу по контракту «Батыр». В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты.

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Татьяна Демина