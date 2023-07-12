Норму об обязательной передаче бездомных животных в приюты сохранят в законе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработал ко второму чтению законопроект, наделяющий российские регионы правом принимать решения о порядке обращения с бездомными животными, сообщил ТАСС первый замглавы комитета Владимир Бурматов.



Он уточнил, что отлов безнадзорных животных и их размещение в приютах для регионов будут обязательными. Вводится и дополнительный пункт, согласно которому власти имеют право на реализацию своих дополнительных мер.

— В законе сохраняются приюты, гуманистическая концепция сохранена, а также сохраняются 17-я и 18-я статьи закона — ключевые для зоозащитников, — сказал Бурматов.

Комитет рекомендовал Госдуме отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде предполагали введение эвтаназии безнадзорных животных: «Это принципиальная позиция комитета», — сказал Бурматов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В июне Госдума в первом чтении одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Регионы смогут сами вводить порядок организации работы с животными без владельцев. Каждый регион определит это после обсуждения с общественностью. Поговорили о поправках к федеральному закону «Об ответственном отношении к животным», так называемой гуманной эвтаназии и создании в регионах России дог-френдли среды с Дарьей Раек, менеджером по развитию дог-френдли среды в Татарстане, и ее собакой Пушей в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко