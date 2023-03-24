Сергей Чемезов рассказал о наращивании выпуска ракетоносцев Ту-160М в Казани

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых стратегических ракетоносцев Ту-160М. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который посетил предприятие вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Предприятие наращивает выпуск знаменитых «белых лебедей», которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям, — сказал Чемезов.

Гендиректор корпорации отметил, что перед отраслью стоит задача максимально быстро обеспечить отечественные авиакомпании российскими самолетами взамен Boeing и Airbus. И добавил, что сейчас предприятие наращивает производство Ту-214 до десяти единиц в год. В будущем выпуск может быть увеличен до 20 самолетов ежегодно.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Сейчас на Казанском авиазаводе запущена в производство первая партия самолетов Ту-214 для коммерческих пассажирских авиаперевозок. В дальнейшем будут запущены параллельно несколько партий самолетов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков.

Сегодня во время встречи с Чемезовым Рустам Минниханов заявил, что работа по импортозамещению в республике идет полным ходом. Он обещал выполнить все поставленные руководством страны задачи.



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Айрат Назипов