Новости общества

14:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло на четверть

13:33, 11.07.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло на четверть
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 3 по 9 июля в больницы попали 35 человек, что на четверть больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Рост числа госпитализаций заболевших коронавирусом в Татарстане зарегистрировали и за неделю с 19 по 25 июня. Тогда в больницы попали 40 пациентов, что в 2,2 раза больше, чем за предыдущие семь дней.

На следующей неделе — с 26 июня по 2 июля — число госпитализаций пациентов с COVID-19 в республике сократилось на 30%. В больницы попали 28 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 206 419 случаев COVID-19. Вылечились от него 203 997 жителей республики, умерли — 2 010.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также