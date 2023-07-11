Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 3 по 9 июля в больницы попали 35 человек, что на четверть больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Рост числа госпитализаций заболевших коронавирусом в Татарстане зарегистрировали и за неделю с 19 по 25 июня. Тогда в больницы попали 40 пациентов, что в 2,2 раза больше, чем за предыдущие семь дней.



На следующей неделе — с 26 июня по 2 июля — число госпитализаций пациентов с COVID-19 в республике сократилось на 30%. В больницы попали 28 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 206 419 случаев COVID-19. Вылечились от него 203 997 жителей республики, умерли — 2 010.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина