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Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло в два раза

13:40, 27.06.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло в два раза
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 19 по 25 июня госпитализировали 40 человек, заразившихся коронавирусом. Это в 2,2 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 12 по 18 июня в больницы с коронавирусом попали 18 татарстанцев. Число госпитализаций, по сравнению с предшествующей неделей — с 5 по 11 июня, сократилось на 40%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 19 по 25 июня в Татарстане COVID-19 подтвердился у 83 человек. Всего в республике зарегистрировано 206 290 случаев COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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