В Татарстане число госпитализаций пациентов с COVID-19 сократилось почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за неделю снизилось количество госпитализированных с коронавирусом. С 26 июня по 2 июля в больницы попали 28 человек — на 30% меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 19 по 25 июня госпитализировали 40 татарстанцев. Их количество оказалось в 2,2 раза больше, чем за предыдущую неделю.



Выявили в Татарстане с 26 июня по 2 июля 66 случаев заражения COVID-19. Это на 20,5% меньше, чем за предыдущую неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в республике зарегистрировано 206 356 случаев COVID-19. Вылечился от него 203 931 татарстанец. Умерли 2 010 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина