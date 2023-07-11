В Татарстане за неделю подтвердились 63 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 3 по 9 июля коронавирус подтвердился у 63 человек. Всего в республике с начала пандемии выявили 206 419 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за неделю 35 заболевших татарстанцев. За такой же срок от коронавируса выздоровели 66 человек. Всего с начала пандемии вылечился 203 997 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко