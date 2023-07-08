Россия запросила провести открытое заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков» 11 июля
Российская делегация запросила повести открытое заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» 11 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.
— Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются, — написал он.
Вместе с этим он рассказал, что Россия запросила «британское председательство пригласить для отчета представителей» трех стран, — Дании, ФРГ и Швеции, — ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах. «Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран — членов ООН нарастают», — подчеркнул Полянский.
В конце июня Полянский уже говорил о том, что Россия запросила в Совбезе ООН новое обсуждение, которое связано с подрывом «Северных потоков».
— Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют. Пустые заверения о том, что расследования идут, нас не устраивают, — констатировал он.
В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.
В мае глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.
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