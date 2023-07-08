Россия запросила провести открытое заседание СБ ООН по подрывам «Северных потоков» 11 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российская делегация запросила повести открытое заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» 11 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.

— Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются, — написал он.

Вместе с этим он рассказал, что Россия запросила «британское председательство пригласить для отчета представителей» трех стран, — Дании, ФРГ и Швеции, — ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах. «Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран — членов ООН нарастают», — подчеркнул Полянский.

В конце июня Полянский уже говорил о том, что Россия запросила в Совбезе ООН новое обсуждение, которое связано с подрывом «Северных потоков».

— Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют. Пустые заверения о том, что расследования идут, нас не устраивают, — констатировал он.

В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

В мае глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.

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Максим Кокунин