Глава разведки ФРГ заявил, что ни одна спецслужба не знает, кто взорвал «Северные потоки»

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков», передает ТАСС.

— Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно <...> Может, это и поменяется, есть заметные успехи в следствии, — отметил он.

Каль также подчеркнул, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов. По его словам, расследование ведется «в разных направлениях».

— Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее, — добавил глава разведки ФРГ.

В Генпрокуратуре ФРГ в понедельник в ответ на запрос ТАСС не стали комментировать данную информацию. В ведомстве заявили, что в рамках расследования отрабатываются все улики для установления фактов, но в настоящее время предоставить дополнительные данные невозможно.

В начале февраля Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.



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Илина Хакимова