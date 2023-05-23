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Глава разведки ФРГ заявил, что ни одна спецслужба не знает, кто взорвал «Северные потоки»

07:32, 23.05.2023
Глава разведки ФРГ заявил, что ни одна спецслужба не знает, кто взорвал «Северные потоки»
Фото: gazprom.ru

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков», передает ТАСС.

— Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно <...> Может, это и поменяется, есть заметные успехи в следствии, — отметил он.

Каль также подчеркнул, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов. По его словам, расследование ведется «в разных направлениях».

— Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее, — добавил глава разведки ФРГ.

В Генпрокуратуре ФРГ в понедельник в ответ на запрос ТАСС не стали комментировать данную информацию. В ведомстве заявили, что в рамках расследования отрабатываются все улики для установления фактов, но в настоящее время предоставить дополнительные данные невозможно.

В начале февраля Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

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Илина Хакимова
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