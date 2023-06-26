Россия запросила в Совбезе ООН новое заседание по диверсии на «Северных потоках»

Россия запросила в Совбезе ООН новое обсуждение, которое связано с подрывом «Северных потоков». Об этом написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

— Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют. Пустые заверения о том, что расследования идут, нас не устраивают, — констатировал он.

Полянский подчеркнул, что обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня. По его итогам российские дипломаты пообщаются с журналистами.

В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

Месяц назад глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.



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Айрат Назипов