На ралли «Шелковый путь» испытывают новую капотную версию КАМАЗа — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

У участников ралли «Шелковый путь» впереди 140 километров первого этапа. Пилот «КАМАЗ-мастера» Эдуард Николаев в этой гонке испытывает новую капотную версию большегруза, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Очень неплохая машина. Увидим ее в деле в гонке. В принципе, неплохо показывает себя на тестах. В сравнении с бескапотником, конечно, есть и плюсы, есть и минусы, чудес нет. Но, тем не менее, гонка покажет, — сказал Николаев.

В Мамадыше первым финишную черту среди большегрузов пересек экипаж Алексея Вишневского из Белоруссии, следом — Сергей Вязович, третьим пришел наш пилот Эдуард Николаев.

Впереди у спортсменов восемь дней гонок и пять тысяч километров пути, из которых половина идут в зачет и преодолеваются на скорость. Следующие три этапа пройдут по Башкортостану.

Церемония открытия ралли «Шелковый путь» состоялась в Казани накануне. Маршрут ралли «Шелковый путь» пролегает через территории 13 регионов России. Общая дистанция — 5,2 тысячи километров. Гонка завершится в Москве 15 июля. Специально перед этим ралли спортивная редакция «Реального времени» напоминает о том, как стартовали советские автоспортсмены, а на самом престижном ралли «Париж — Дакар» выступали советские автомашины «Лада-Нива».

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Маргарита Головатенко