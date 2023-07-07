На ликвидацию борщевика в двух районах Казани потратят 5,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани избавятся от борщевика Сосновского за 5,6 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Площадь химической обработки составит 2,3 млн кв. м, площадь выкашивания — 230 тыс. кв. м. Работы необходимо выполнить до конца октября.

Власти рассчитывают локализовать и ликвидировать очаги произрастания и распространения борщевика в двух районах. Рассчитывается, что это позволит снизить число случаев травматизма населения после контакта с ядовитым растением, а еще улучшить качество состояния земель.



Заявки на участие в тендере принимаются до 18 июля, итоги подведут 20 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На борьбу с борщевиком Сосновского на территории Высокогорского района Татарстана в этом году выделили 7,7 млн рублей из бюджета.

В 2022 году Казани в борьбу с борщевиком Сосновского выделили 9,1 миллиона рублей. Из них 1,6 миллиона рублей — из бюджета Татарстана и 7,5 миллиона рублей — из бюджета Казани.

Напомним, борьбу с борщевиком начинают с покоса растения, после чего производится обработка территорий химическими составами. В водоохранной зоне проводится исключительно покос.

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Маргарита Головатенко