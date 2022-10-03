На борьбу с борщевиком Сосновского в Казани направили 9,1 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году Казани в борьбу с борщевиком Сосновского выделено целевое финансирование — 9,1 миллиона рублей. Такую цифру на «деловом понедельнике» в мэрии города озвучил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

— В том числе 1,6 миллиона рублей — из бюджета Республики Татарстан и 7,5 миллиона рублей — из бюджета Казани, — уточнил он. Работы по борьбе с борщевиком Сосновского проводились на общей площади 178 га.

Традиционно мероприятия прошли в Казани на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, борьбу с борщевиком начинают с покоса растения, после чего производится обработка территорий химическими составами. В водоохранной зоне проводится исключительно покос.

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Татьяна Демина