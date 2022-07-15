В Казани от борщевика Сосновского обработают территории площадью 140 га

В Казани от борщевика Сосновского обработают территории общей площадью 140 га. Работы уже стартовали в июне, они проходят в два этапа.

В ближайшее время начнутся работы в Кировском и Московском районах. Здесь специалисты дважды обработают территории на площади 7,06 га. В других районах Казани обработка территории от опасного растения уже ведется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При необходимости повторные работы проведут ближе к осени, после проверки обработанных территорий.

Борьбу с борщевиком начинают с покоса растения, после чего производится обработка территорий химическими составами. В водоохранной зоне проводится исключительно покос борщевика. Все работы проводятся в безветренную сухую погоду при температуре воздуха примерно +18 градусов, сообщается на сайте мэрии Казани.

В июне «Реальное время» выясняло, что в 2022 году на локализацию и ликвидацию очагов произрастания и распространения борщевика Сосновского на территории Вахитовского и Приволжского районов Казани потратят 1,7 миллиона рублей. Общая площадь засоренности указанных территорий борщевиком Сосновского — 288 922 кв. м.



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Татьяна Леухина